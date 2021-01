„Un subiect aparte a fost modul în care UE poate contribui la dezvoltarea locală”. Maia Sandu a avut o întrevedere cu Președintele Parlamentului European

19:00

Luptătorul moldovean de stil greco-roman Victor Ciobanu a câștigat turneul „Zagreb Open". El a obținut 3 victorii în limitele categoriei de greutate 63 kg, cu germanul Andrej Ginc, norvegianul Stig andre Berge și suedezul Niklas Ohlen. În ultimul act, Victor s-a impus cu 8-7 în fața suedezului Ohlen după ce a fost condus cu 0-7.