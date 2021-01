Autoritățile din domeniul sănătății depun toate eforturile pentru a asigura populația cu vaccinul anti-COVID-19

În contextul unor declarații publice, în care au fost prezentate informații denaturate privind nivelul de pregătire al țării pentru recepționarea vaccinului anti-COVID-19, dar și acțiunile MSMPS de a asigura Republica Moldova cu vaccin, reiterăm următoarele: În perioada 20-21 iulie, specialiștii epidemiologi din țara noastră au participat la consultări cu reprezentanții Alianței Globale pentru Vaccinuri și...

