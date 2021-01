Un nou consilier al municipiului Chișinău. Cine l-a înlocuit pe Sergiu Tofilat?

16:30

Deputații Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Sergiu Litvinenco și Dumitru Alaiba au venit cu reacții după ultimatumul anunțat de către liderul Partidului Socialiștilor (PSRM) Igor Dodon, privind desemnarea unui candidat la funcția de premier. „În primul rând, Dodon și socialiștii par să aibă amnezie, or exact aceleași teze și declarații demagogice le-au folosit în luna […] The post „Socialiștii par să aibă amnezie”. Deputații PAS îi dau replica lui Dodon, după ultimatumul anunțat președintei țării appeared first on NewsMaker.