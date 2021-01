Cod galben de ger: Care este starea drumurilor naționale? (FOTO)

11:10

Republica Moldova a coborât cu cinci poziții în clasamentul privind securitatea statelor, elaborat de Numbeo. Anul trecut, țara noastră s-a poziționat pe locul 70. Republica Moldova ocupă locul 75 în „Safety Index 2020”, care a fost publicat în 2021 pe site-ul Numbeo. În total, în clasament, au fost incluse 135 de state. Anul acesta, țara […] The post Mai bine decât în SUA, dar mai rău decât în Rusia. Moldova a pierdut 5 poziții în clasamentul global privind securitatea țărilor appeared first on NewsMaker.