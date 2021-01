Tatiana Țîbuleac a obținut Premiul European Cazino de Santiago. „Este una dintre cele mai răscolitoare povești din literatura română”

10:30

La data de 17 ianuarie, Centrul Comunitar Măcărești și-a deschis larg ușile tineretului local. Această organizație a luat naștere în cadrul proiectului Get In - Inclusion of Youngsters in Community Life, implementat de către Asociația de Voluntariat Internațional din Moldova.