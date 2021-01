Președintele Maia Sandu a discutat, la Bruxelles, despre perspectiva relației cu Uniunea Europeană pe diverse domenii de cooperare

09:50

Peste 2 milioane de carduri bancare au fost emise în Moldova, însă 40 la sută dintre acestea sunt inactive. Volumele plăților cu cardul cresc, dar cu mult mai mulți bani sunt retrași în continuare de pe carduri de către locuitorii Moldovei. NM relatează, de ce se deschid carduri bancare în Moldova, care este statistica Băncii […]