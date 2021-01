Rusia ar putea oferi R. Moldova vaccinuri anti Covid-19 (Igor Dodon)

21:30

Problema transnistreană, subiect de discuție la Kiev și la Bruxelles Embed Problema transnistreană, subiect de discuție la Kiev și la Bruxelles Embed ianuarie 11, 2021 Transnistria. Revelion 2021: În acest an am sărbătorit singuri acasă decembrie 28, 2020 Sărbători la sfârșitul unui an pe care toți vor să-l uite decembrie 21, 2020 Ruletă rusească cu Noviciok și coronavirus decembrie 16, 2020 Drepturile omului în 2020: între îngrijorare, speranță și abuzuri decembrie 07, 2020 La Tiraspol, alegeri...