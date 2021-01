Avertismentul unui fost ministru al Mediului de la Chișinău: Dodon va face din „fluviul Nistru” un subiect electoral

19:20

Interesul Republicii Moldova este să extindem și să aprofundăm cooperarea cu UE în mai multe domenii. Declarația a fost făcută de președintele Maia Sandu după o întrevedere cu Olivér Várhelyi, Comisarul European pentru Vecinătate și Politica de Extindere. Printre subiectele abordate de cei doi oficiali au fost actualizarea Acordului de Asociere, elaborarea în comun a unui plan de acțiuni specific necesităților statului în cadrul inițiativei pentru Parteneriatul Estic și oferirea asistenței necesare Republicii Moldova pentru a aborda probleme imediate cu care se confruntă cetățenii noștri. Potrivit Maiei Sandu, Republica Moldova are nevoie de ajutor pentru a atenua impactul crizei economice și sanitare, pentru a sprijini agricultorii și antreprenorii. „Interesul Republicii Moldova este să extindem și să aprofundăm cooperarea cu UE în mai multe domenii, inclusiv pe dimensiunea politicii externe, precum și în ce privește integrarea continuă în domeniile economic, energetic, de protecție a mediului și al serviciilor. Am discutat despre modul în care putem colabora cu Uniunea Europeană pentru a reuși să creăm noi locuri de muncă și noi oportunități, precum și despre modalitățile prin care UE poate sprijini Republica Moldova în vederea lansării proiectelor în sistemul energetic și de infrastructură. Cooperarea și asistența directă de la UE către localități și primării este la fel de importantă pentru Republica Moldova. Am accentuat că acest tip de susținere ne-ar ajuta să consolidăm democrația la nivel local și să micșorăm dependența administrației locale față de finanțarea condiționată prin presiuni politice. De asemenea, am solicitat majorarea sprijinului dedicat pentru Republica Moldova pentru anii următori. Am subliniat că ajutorul UE este foarte important pentru stabilizarea situației economice din țara noastră, mai ales pentru a diminua efectele pandemiei. Ne dorim o colaborare strânsă cu Comisia Europeană în vederea modernizării țării noastre în beneficiul tuturor cetățenilor", a subliniat președintele R. Moldova. Amintim că Maia Sandu întreprinde în perioada 18-19 ianuarie o vizită de lucru la Bruxelles, acolo unde are programate întâlniri cu mai mulți oficiali europeni. Astăzi, pe lângă întrevederea Olivér Várhelyi, Comisarul European pentru Vecinătate și Politica de Extindere, președintele R. Moldova a mai discutat cu Valdis Dombrovskis, vicepreşedintele executiv al Comisiei Europene, cu Johannes Hahn, Comisarul european pentru Buget și Administrație și cu Didier Reynders, Comisarul european pentru Justiție. De asemenea, în prima parte a zilei, Maia Sandu s-a întâlnit cu Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, care a dat asigură că Uniunea Europeană va oferi suport în procesul de reforme, inclusiv în sistemul judiciar și în lupta contra corupției, dar și în lupta cu COVID-19 și redresarea post pandemie. Tot la Bruxelles, președintele R. Moldova s-a întâlnit și cu Laura Codruța Kovesi, procurorul-șef al Parchetului European.