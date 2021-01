Președintele Maia Sandu la întrevederea cu Charles Michel, președintele Consiliului European: „Suntem un popor european, cu vocație europeană și viitor european”

09:15

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării informează că, în semestrul II de studii, procesul educațional va începe din 11 ianuarie 2021, cu prezența fizică a elevilor și cadrelor didactice în instituțiile de învățământ din țară, conform modelelor aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.Decizia este motivată de situația curentă în instituțiile de învățământ privind evoluția situației ... The post Procesul educațional va începe din 11 ianuarie, cu prezența fizică a elevilor și cadrelor didactice în instituțiile de învățământ din țară first appeared on Radio Orhei.