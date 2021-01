SINTEZA: Un procuror, doi polițiști, dar și alți subiecți au încălcat legislația ANI

08:45

Newsmaker.md a publicat o relatare din procesul de judecată lui Veaceslav Platon în care au fost audiați câțiva martori, printre care și Nani Abașidze o apropiată lui Ilan Șor. Înainte de ședință, președinta completului de judecată Olga Bejenari a anunțat că deputatul din partea Partidului Șor, Denis Ulanov, care figurează în calitate de martor, nu ...