China a construit un spital cu 1.500 de camere în doar 5 zile

Un barbat a locuit timp de trei luni intr-o sectiune securizata a aeroportului O`Hare din Chicago fara sa e observat de angajati. Dupa ce a fost gasit, barbatul le-a spus politistilor ca se temea prea tare de coronavirus pentru a se intoarce acasa in Los Angeles, potrivit The Guardian.Dupa ce a fost descoperit, Aditya Singh, barbatul in varsta de 36 de ani a fost arestat si acuzat de mai multe