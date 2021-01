Luptătorul moldovean Victor Ciobanu a câștigat turneul „Zagreb Open”

08:40

Reținerea opozantului Alexei Navalnîi la sosirea sa în Moscova este „inacceptabilă”, a spus duminică seară președintele Consiliului European, Charles Michel, făcând apel la Rusia să îl „elibereze imediat”. Cu mesaje similare au venit responsabilii din SUA și Canada. În replică, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, le-a recomandat „să respecte dreptul […] The post UE, SUA și Canada cer eliberarea lui Navalnîi. În replică, Moscova le recomandă „să respecte dreptul internațional” appeared first on NewsMaker.