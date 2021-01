Vânzările cărnii de pasăre au scăzut drastic

20:40

Al doilea an al pandemiei COVID-19 poate fi mai dur decât primul, având în vedere cum se răspândește noul coronavirus, în special în emisfera nordică pe măsură ce circulă mai multe variante infecțioase, a declarat miercuri Organizația Mondială a Sănătății (OMS). „Vom intra într-un al doilea an, ar putea fi chiar mai dur, având […]