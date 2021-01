„Socialiștii par să aibă amnezie”. Deputații PAS îi dau replica lui Dodon, după ultimatumul anunțat președintei țării

14:50

Autoritățile ruse au decis să reia zborurile cu Vietnam, India, Finlanda și Qatar începând cu 27 ianuarie. Acest lucru a fost anunțat pe 17 ianuarie de RBC. Sursa a menționat că, din 27 ianuarie, sunt permise zboruri de la Moscova la Hanoi, Delhi, Helsinki și Doha și de la Sankt Petersburg la Helsinki.