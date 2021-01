Bunuri în valoare de 11 milioane de lei, sechestrate într-un dosar de spălare de bani

18:20

De astăzi, în Ucraina a intrat în vigoare legea care obligă toți prestatorii de servicii să se adreseze clienților și cumpărătorilor în limba de stat. Legea a fost adoptată încă în 2019 și prevede că deservirea consumatorilor, precum și oferirea informațiilor privind mărfurile și serviciile disponibile să fie în ucraineană. Asta înseamnă că, în cafenele […]