15 șoferi s-au ales cu amenzi usturătoare pentru prestarea serviciilor de taxi în lipsa autorizației

14:50

Edilul Ion Ceban, supărat pe criticile pentru vacanța în Egipt: „Nu văd ce crimă odioasă am săvârșit” Primarul capitalei, Ion Ceban, care îndemna oamenii să stea acasă de sărbători și imediat după aceasta a plecat cu familia în Egipt, fiind taxat dur de opinia publică, a venit astăzi cu o reacție la critici. „Am avut concediu oficial de 5 zile. Am plecat cu familia la odihnă și nu văd ce crimă odioasă am săvârșit precum spun unii. În opinia unora ar însemna ca timp de 4 ani când mă aflu în funcț...