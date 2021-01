Salvatorii atenționează: În bazinele acvatice apa este subțire și există riscul prăbușirii!

17:50

Pe 15 ianuarie, a.c, de Ziua Națională a Culturii, administrația publică locală a prevăzut un șir de acțiuni… The post De Ziua Națională a Culturii, la 171 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu, la Chișinău vor avea loc mai multe manifestări cultural-artistice appeared first on Regional.