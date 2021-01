Strada din preajma Grădinii Botanice din capitală s-a pomenit sub apă. Ce spune Primăria? (VIDEO)

10:00

Președintele Maia Sandu a participat în seara de 15 ianuarie la spectacolul ce deschide suita de evenimente dedicate centenarului Teatrului Național „Mihai Eminescu". Șefa statului le-a adresat colaboratorilor acestei instituții legendare felicitări cu prilejul aniversării și al Zilei Naționale a Culturii. Președinta țării le-a spus artiștilor că înțelege este o perioadă dificilă din mai multe […]