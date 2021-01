Bilanț statistic: doar 3 întrebări din 45 adresate de deputați au rămas fără răspuns în anul 2020

09:30

Chișinău, 13 ianuarie 2021 – Deputatul Victor Bologan, șeful delegației Parlamentului Republicii Moldova la Uniunea Interparlamentară, participă la Forumul Legislatorilor al Agenției Internaționale pentru Energie Regenerabilă (IRENA). Reuniunea are loc astăzi, în format on-line. În acest an, evenimentul are genericul “Acțiuni parlamentare pentru extinderea investițiilor în domeniul surselor regenerabile: energia regenerabilă ca facilitator de servicii” […]