Proteste reduse și pașnice ale simpatizanților președintelui Trump

06:20

Președinta Maia Sandu pleacă luni, 18 ianuarie în prima sa vizită oficială a Bruxelles – una din prioritățile discuției cu oficialii europeni fiind de a „asigura R. Moldova cu vaccinuri anti Covid-19”. În cadrul unei întrevederi, săptămâna trecută, cu ambasadorul UE la Chișinău, Peter Michalko, Maia Sandu preciza că R. Moldova are nevoie, din partea UE, de un „răspuns ferm, pe termen mediu și lung, la consecințele crizei Covid-19, atât pentru sistemul de sănătate (...) cât și pentru economia țării”. Pentru moment, R. Moldova are o sursă sigură de vaccinuri, platforma COVAX a Organizației Mondiale a Sănătății, prin care va primi circa 20% din vaccinurile necesare, gratuit, cu începere din februarie. În plus, România a promis o donație de până la 200 de mii de vaccinuri iar Bulgaria, susținea fosta ministră a sănătății Viorica Dumbrăveanu, ar fi dispusă să vândă R. Moldova vaccinuri din cele procurate prin Uniunea Europeană.Momentul când R. Moldova primește primele vaccinuri depinde însă, indiferent de sursă, de măsura în care este capabilă să le stocheze în condiții adecvate și să le distribuie. Vaccinul Pfizer/BioNTech, primul omologat pe piața internațională, trebuie transportat și stocat la minus 70 de grade, cel produs de firma Moderna, la temperaturi de numai minus 20 de grade.