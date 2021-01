Încă 214 cazuri de COVID-19 și cinci decese, înregistrate în ultimele 24 ore

14:30

Din 13 ianuarie 2021, compania TAROM a reluat zborurile din și spre Chișinău. Acestea vor fi operate de 6 ori pe săptămână. Programul zborurilor: Luni – Chișinău – București decolare la ora 05:25 Miercuri – București – Chișinău decolare la ora 21:55 Joi – Chișinău – București decolare la ora 05:25 Vineri – București –