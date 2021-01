CE îngrijorat că una dintre instituțiile sale se află pe lista organizațiilor „nedorite” din Rusia

17:10

O navă comercială sub pavilion rusesc s-a scufundat în largul coastei Mării Negre a Turciei, informează agenția Associated Press. Paza de coastă turcă a spus că nava se numea ARVIN și că echipajul navei se afla pe bărci de salvare.După ce au susținut inițial că este o navă rusă, autoritățile turce au indicat în cele din urmă că nava numită „Arvin”, arborează pavilionul Palau, o țară insulară din Pacific.„Echipajul are 13 membri. În această etapă, cinci persoane au fost salvate și două trupuri fără viață au fost recuperate", a declarat guvernatorul provinciei Bartin (nordul Turciei), Sinan Güner, citat de agenția de știri Anadolu.Potrivit acestuia, nava, al cărei echipaj este ucrainean, naviga din Georgia în Bulgaria când a fost distrusă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.Guvernatorul provinciei Bartin a anunțat naufragiul de la Inkumu din nordul Turciei și a declarat că eforturile de salvare au ajuns la cel puțin trei membri ai echipajului din cei 15 care erau pe trei bărci de salvare. Guvernatorul Sinan Guner a spus că nu au fost raportate decese. Zona a fost lovită de ploi abundente, zăpadă și vânturi puternice. Potrivit agenției turce de știri Andalou, lucrătorii de la serviciile de salvare de la paza de coastă și autoritatea de urgență a Turciei au venit la fața locului. Guvernatorul a spus că au solicitat ajutor și navelor civile pentru salvarea echipajului.