SUA sunt în alertă înaintea învestirii lui Joe Biden. Străzi și clădiri baricadate. „Suntem pregătiți pentru ce e mai rău”

Republica Moldova nu mai este în lista statelor cu risc sporit de răspândire a coronavirusului, actualizată de Ministerul Sănătății din Ucraina pe 15 ianuarie. Astfel, cetățenii moldoveni nu vor fi obligați să stea în izolare după intrarea în țara vecină. Pe lângă Republica Moldova, în zona „verde" au intrat state precum Turcia, Bulgaria, Republica Dominicană, […]