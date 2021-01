Datoria publică a Italiei ar putea ajunge la un nou record postbelic

20:30

Conform comunicatului emis pe site-ul organizației, „restructurarea prin instanța federală va ajuta NRA să scape de mediul politic corupt și de reglementarea din New York”. Petiția a fost înregistrată în Dallas și listează active și pasive de câte 500 de milioane de dolari, scrie Digi24. Cererea vine după multe luni de lupte și presiuni legale între NRA, unul din cei mai puternici lobby-iști din politica americană, și statul New York. Procurorul general din New York, Letitia James a cerut dizolv...