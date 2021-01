Brexitul începe să se simtă în supermarketurile britanice: rafturi goale în raioanele de fructe și legume

19:45

În anul 2020, numărul apelurilor de urgență la 112 a fost de 2 592 509, cu aproximativ 20 la sută mai puțin, comparativ cu anul precedent. Chiar dacă anul 2020 a adus o serie de provocări și necunoscute, Serviciul 112 a implementat soluții de eficientizare a proceselor de management al activităților interne și a procedurilor […]