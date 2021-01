80 de euro și 300 de dolari, atât i-au costat pe doi moldoveni actele false

11:30

Președintele României s-a vaccinat public, la ora 10.00, la Spitalul Militar din Capitală. Klaus Iohannis marchează astfel începerea celei de-a doua etape a campaniei de imunizare împotriva COVID-19 din România, scrie Digi24. „Tocmai m-am vaccinat. Este o procedură simplă, nu doare și vreau să subliniez că acest vaccin este sigur, este eficient și recomand tuturor vaccinarea"