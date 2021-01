Un tractor s-a răsturnat la Drochia. Șoferul a rămas încarcerat în fiare

11:20

Guvernul se va întruni în ședință după ce va fi pronunțată decizia Curții Constituționale, privind sesizarea depusă de președinta țării, Maia Sandu. Declarația a fost făcută de către premierul interimar Aurel Ciocoi, pe 15 ianuarie. „Am examinat posibilitatea convocării ședinței guvernului săptămâna trecută, cvorum există, dar în cadrul discuțiilor interne de la guvern, s-a decis […]