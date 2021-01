Cum ne revenim după sărbători?

22:00

Diferenta dintre raceala si gripa: Cu toate acestea, dacă o persoană afectată de gripă are sistemul imunitar puternic, nu suferă de alte afecțiuni și are un stil de viață sănătos, poate învinge gripa asemenea unei răceli ușoare. Gripa are ca simptome febră ridicată, de 39-40 de grade Celsius, care se instalează brusc, tuse seacă, dureri musculare și senzația de oboseală puternică. În cazul gripei