În Rusia, tadiţiile de Bobotează au fost anulate din cauza gerului

19:30

Republica Moldova a intrat sub cod galben de ger. Noaptea trecută s-au înregistrat pînă la minus 11 grade Celsius la Briceni, minus nouă la Soroca, cîte minus şapte - la Bălţi, Leova şi Cahul. În Capitală au fost în jur de şase grade sub zero. Serviciul Hidrometeorologic de Stat susţine că temperaturile din ultimele zile sînt atipice pentru această perioadă, norma medie fiind între minus două şi m