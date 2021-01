Conservatorii lui Merkel şi-au ales noul lider. Va deveni Armin Laschet viitorul cancelar al Germaniei?

09:00

Autoritățile din Germania au impus noi reguli de intrare în țară, în perioada 14 ianuarie 2021 – 31 martie 2021 inclusiv. Noi măsuri de călătorie au fost impuse și de Marea Britanie, începând cu 18 ianuarie, informează compania Air Moldova. Cum călătorim în Germania? Toți pasagerii care intră din țările aflate în zona roșie (inclusiv […]