Noi restricții în Italia, din cauza pandemiei de coronavirus

Cadavrul unui nou-născut a fost depistat abandonat în parcul amplasat pe str. M. Sadoveanu, din sec. Râșcani a capitalei. Descoperirea macabră a avut loc în seara de 14 ianuarie, în jurul orei 20:00, de către un trecător, care a alertat poliția. Dispeceratul Inspectoratului de Poliție a sec. Râșcani din cadrul Direcției de Poliție a mun.