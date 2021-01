Moldova a intrat cub cod galben de ger. Câte grade s-au înregistrat noaptea trecută

Republica Moldova a intrat sub cod galben de ger. Noaptea trecută s-au înregistrat până la minus 11 grade Celsius la Briceni, minus nouă la Soroca, câte minus şapte - la Bălţi, Leova şi Cahul. În Capitală au fost în jur de şase grade sub zero.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Publika