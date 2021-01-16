В Молдове снова подорожали бензин и дизтопливо

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Британский врач Сара Джарвис назвала симптомы, которые помогут понять, что человек болеет ОРВИ, а не коронавирусом. Однако, при этом она признала, что большинство симптомов простуды и COVID-19 легко спутать, пишет Ехpress. И коронавирус и ОРВИ очень заразны, начинаются в верхних дыхательных путях и могут передаваться через воздух или от прикосновения к поверхностям. Также они имеют […] Сообщение Врач назвал три отличия простуда от COVID появились сначала на Televiziunea Centrală.