В Молдове снова подорожали бензин и дизтопливо
TVC, 16 ianuarie 2021 11:00
В Молдове 16 января некоторые автозаправочные станции повысили цены на бензин, солярку и газ. Так, бензин подорожал в среднем на 1 лей 60 банов, дизтопливо — на 1 лей 10 банов, а газ — на 60 банов, сообщает newsmaker.md со ссылкой на mold-street.com. Стоимость литра бензина категории Aи-95 на некоторых заправках выросла до 17,75 леев. […] Сообщение В Молдове снова подорожали бензин и дизтопливо появились сначала на TV6.
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Acum o oră
11:00
В Молдове 16 января некоторые автозаправочные станции повысили цены на бензин, солярку и газ. Так, бензин подорожал в среднем на 1 лей 60 банов, дизтопливо — на 1 лей 10 банов, а газ — на 60 банов, сообщает newsmaker.md со ссылкой на mold-street.com. Стоимость литра бензина категории Aи-95 на некоторых заправках выросла до 17,75 леев. […] Сообщение В Молдове снова подорожали бензин и дизтопливо появились сначала на TV6.
Acum 2 ore
09:40
Администрация социальной сети Facebook ввела дополнительные ограничения незадолго до инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Отмечается, что меры принимаются, чтобы продолжать предотвращать попытки использования соцсетью для организации акций с целью насилия, передаёт radiosputnik.ria.ru «Мы блокируем создание любых новых событий Facebook, происходящих в непосредственной близости от таких мест, как Белый дом, здание Капитолия США и любое […] Сообщение Перед инаугурацией Байдена Facebook усилил ограничения появились сначала на TV6.
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14:40
Европейская сеть по отслеживанию неотложных состояний, вызванных наркотическими веществами (Euro-DEN Plus) откроет новые больничные «дозорные» центры в ряде стран, соседствующих с ЕС, в том числе в Молдове. Сеть уже включает в себя в общей сложности 28 дежурных центров в 18 странах-членах ЕС, Норвегии, Великобритании и Швейцарии, передает infotag.md Новые центры не только расширят географический охват мониторинга […] Сообщение ЕС усилит мониторинг за потреблением наркотиков в Молдове появились сначала на TV6.
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11:50
Вблизи села Думбрава, входящего в состав муниципия Кишинев, грузовик сбил 62-летнего мужчину. Как сообщила столичная полиция, инцидент произошел вечером 9 января, пишет newsmaker.md. Вызов в Службу 112 поступил в 18.45. Выяснилось, что грузовик сбил пешехода на трассе Кишинев-Леушены вблизи Думбравы. 62-летний мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода. Из-за полученных при ударе травм он скончался на […] Сообщение Вблизи села Думбрава грузовик сбил пешехода. Мужчина погиб на месте появились сначала на TV6.
5 ianuarie 2021
23:00
Снимки, отобранные из тысяч фотографий, которые сделали астронавты на борту МКС, представлены в видеоролике, пишет korrespondent.net Космический центр NASA имени Линдона Джонсона опубликовал двадцать лучших фотографий планеты Земля, сделанных астронавтами, которые работают на Международной космической станции. Снимки представлены в коротком видео, которое было опубликовано на YouTube. «Мужчины и женщины, которые живут и работают на Международной […] Сообщение NASA опубликовало лучшие фото Земли 2020 года | VIDEO появились сначала на TV6.
4 ianuarie 2021
14:50
O nouă ediție a emisiunii «Oameni pentru Oameni». Viața alături de tatăl copiilor săi, a devenit un adevărat coșmar. O mamă este nevoită să-și crească cei 7 copii de una singură, după ce tatăl acestora i-a părăsit. Cum înfruntă femeia provocările vieții, aflați din emisiune. Сообщение OAMENI PENTRU OAMENI — 1 ianuarie 2021 появились сначала на Televiziunea Centrală.
12:30
Новый выпуск МуждейШоу. О том, как молдавские политики ходили колядовать, Майя Санду побывала у нас в студии, а Мэймен общался с кишиневцами. Как всегда остро и смешно! Сообщение МУЖДЕЙ ШОУ | 03.01.2021 появились сначала на Televiziunea Centrală.
2 ianuarie 2021
15:00
В африканском порту 15 человек в масках и водолазных костюмах, с ножами и дубинками попытались захватить судно с украинским экипажем. Одесские моряки в африканском порту Касабланка отбили атаку пиратов, напавших на судно Viking Diamond. Об этом член экипажа судна Николай Иващук сообщил в группе Одесса как она есть в Facebook, передаёт korrespondent.net По его словам, […] Сообщение Одесские моряки отбили атаку пиратов появились сначала на Televiziunea Centrală.
09:50
Действующий президент США Дональд Трамп анонсировал протестный митинг своих сторонников 6 января. В сообщении в Twitter он указал, что акция начнется в Вашингтоне в 11:00. Где именно состоится митинг, глава государства пообещал объявить позднее. Дата выбрана не случайно, в этот день Конгресс США утвердит итоги голосования коллегии выборщиков, назвавших победителем президентских выборов кандидата от демократов […] Сообщение Трамп объявил о начале протестов в США появились сначала на Televiziunea Centrală.
1 ianuarie 2021
16:50
Бесплатная система мгновенного обмена текстовыми сообщениями WhatsApp с сегодняшнего дня прекращает поддержку устаревших версий Android и iOS. В ночь на 1 января 2021 года популярный мессенджер перестал работать на смартфонах с устаревшим программным обеспечением, передает segodnya.ua Это касается: — «Айфонов» на iOS 8 (iPhone 4 и более ранние модели); — смартфонов на Android 4.0.3 и ниже. […] Сообщение WhatsApp исчезнет со смартфонов появились сначала на Televiziunea Centrală.
31 decembrie 2020
13:00
b Primarul municipiului, Ion Ceban, a declarat că Capitala urmează să mai primească alte 15 troleibuze, transmite Știri.md. »15 troleibuze din cele 25 cu parcurs, achiziționate din Riga, Letonia, vor fi puse astăzi pe diverse rute. 5 dintre ele sunt articulate, iar restul 20 sunt unități clasice. Troleibuzele sunt dotate cu podea joasă și rampă rabatabilă […] Сообщение 15 troleibuze cu parcurs, achiziționate din Riga, au ajuns la Chișinău появились сначала на Televiziunea Centrală.
30 decembrie 2020
14:50
Британский врач Сара Джарвис назвала симптомы, которые помогут понять, что человек болеет ОРВИ, а не коронавирусом. Однако, при этом она признала, что большинство симптомов простуды и COVID-19 легко спутать, пишет Ехpress. И коронавирус и ОРВИ очень заразны, начинаются в верхних дыхательных путях и могут передаваться через воздух или от прикосновения к поверхностям. Также они имеют […] Сообщение Врач назвал три отличия простуда от COVID появились сначала на Televiziunea Centrală.
29 decembrie 2020
17:30
O nouă emisiune Moldova Zi de Zi! Despre consultările președintelui Maia Sandu cu fracțiunile parlamentare, demisia premierului Chicu și încheierea sesiunii parlamentare toamnă-iarnă, vorbim cu analiștii politici Corneliu Ciurea și Vitalie Catană. Сообщение MOLDOVA ZI DE ZI | 28.12.2020 появились сначала на Televiziunea Centrală.
28 decembrie 2020
15:50
В 10:00 на Центральном телевидении новый выпуск программы «Герой нашего времени»! В гостях — бренд-шеф двух молдавских ресторанов — Mangal restaurant и Basilico Restaurant — Evgeniy Ziper! Готовим безумно вкусные и легкие блюда к Новому Году! Сообщение ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ | ЕВГЕНИЙ ЗИППЕР появились сначала на Televiziunea Centrală.
15:00
O nouă ediție a emisiunii «Oameni pentru Oameni». Fiind amenințată cu moartea de fostul soț, în toiul nopții, o tânără mamă a reușit să fugă din mâna agresorului peste fereastră. Cum e să trăiești cu frica că într-o zi vei putea rămâne pe drumuri și cum să găsești puterea de a merge mai departe, aflați […] Сообщение OAMENI PENTRU OAMENI — 25 decembrie 2020 появились сначала на Televiziunea Centrală.
14:20
Новый выпуск МуждейШоу. Гарри Поттер в Молдове, Мош Крэчун в нашей студии, новогодний чат политиков и ещё многое другое, как всегда смешное и острое! Сообщение МУЖДЕЙ ШОУ | 27.12.2020 появились сначала на Televiziunea Centrală.
25 decembrie 2020
18:20
В 2005 году Джексона оправдали после обвинений в растлении 13-летнего мальчика на ранчо в Калифорнии, пишет korrespondent.net. В США продали принадлежавшее певцу Майклу Джексону ранчо Neverland, сообщает ВВС. Ранчо в Калифорнии приобрел бывший друг Джексона и миллиардер Рон Баркл, заплатив 22 миллиона долларов. Сам Джексон покупал ранчо за 19,5 миллиона долларов и назвал его Neverland. […] Сообщение Знаменитое ранчо Майкла Джексона продали за $22 млн появились сначала на Televiziunea Centrală.
24 decembrie 2020
14:50
Верховный орган здравоохранения (НАS) Франции дал разрешение на использование в стране вакцины производства компаний Pfizer/BioNTech. Специалисты НАS заявили, что препарат безопасен и эффективен, сообщает телеканал BFMTV. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран сказал, что первые дозы препарата поступят во Францию 26 декабря. Вакцинация же начнется с воскресенья, 27 декабря. Получить прививку смогут граждане старше 16 лет. […] Сообщение Франция одобрила COVID-вакцину Pfizer/BioNTech появились сначала на Televiziunea Centrală.
21 decembrie 2020
13:40
O nouă ediție a emisiunii „Oameni pentru Oameni”. Apa clocotită i-a lăsat pe doi copii cu multiple cicatrice pentru totdeauna. În grija cui se aflau copiii când s-a produs marea nenorocire și cum e să faci față provocărilor vieții, aflați din emisiune. Partenerul proiectului Fondul de binefacere „Miron Șor”. Сообщение OAMENI PENTRU OAMENI — 18 decembrie 2020 появились сначала на Televiziunea Centrală.
11:30
Новый выпуск МуждейШоу. О том, как Мэймен побывал в Комрате, Майя Санду проходила детектор лжи, а гопники Генчик и Валера пробовали себя в роли таксистов. И ещё многое другое, как всегда острое и смешное! Сообщение МУЖДЕЙ ШОУ | 20.12.2020 появились сначала на Televiziunea Centrală.
20 decembrie 2020
10:40
Еще один врач в стране умер в результате осложнений, вызванных коронавирусом нового типа. Об этом сообщили представители Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, пишет nokta.md. «Минздрав выражает искренние соболезнования академическому сообществу USMF «Николае Тестемицану», коллегам и скорбящей семье в связи с кончиной 76-летнего доктора Николае Демишкан, который работал до августа этого года в качестве лектора […] Сообщение Еще один врач умер после заражения COVID-19 появились сначала на Televiziunea Centrală.
19 decembrie 2020
12:30
Echipamentul de protecție pentru prevenirea COVID-19, rămas nefolosit la alegerile prezidențiale, a fost transmis Ministerului Sănătății # TVC
Comisia Electorală Centrală a transmis Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale echipamentul de protecție pentru prevenirea răspândirii infecției COVID-19 achiziționat la alegerile prezidențiale, rămas nefolosit. Amintim că în contextul crizei în domeniul sănătății publice creată de pandemie, în cadrul alegerilor prezidențiale au fost achiziționate măști și costume de protecție, mănuși, termometre, viziere, dezinfectanți în vederea […] Сообщение Echipamentul de protecție pentru prevenirea COVID-19, rămas nefolosit la alegerile prezidențiale, a fost transmis Ministerului Sănătății появились сначала на Televiziunea Centrală.
17 decembrie 2020
19:50
Заполни анкету ЗДЕСЬ, после выбора участников, с тобой свяжутся продюсеры программы и пригласят на кастинг Сообщение Hai să ne căsătorim — участвуй и ты! появились сначала на Televiziunea Centrală.
19:30
Completează ancheta AICI, după selectarea candidașilor vei fi contactat de producătorul proiectului Сообщение Hai să ne căsătorim — participă și tu! появились сначала на Televiziunea Centrală.
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