Reacția ministrului Pavel Voicu la cazul cu polițiștii PF ce au urmărit cu indiferență cum un tânăr este bătut și atacat cu cuțitul

10:00

Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,2 a avut loc, vineri dimineața, în Indonezia, titrează BBC. Un spital de pe Insula Sulawesi s-a prăbușit, iar salvatorii caută printre dărâmături în speranţa găsirii unor supravieţuitori. A strong 6.2 magnitude earthquake killed at least ten people, injured hundreds and damaged many buildings in Indonesia’s Sulawesi island. The epicentre […] Articolul Cutremur puternic în Indonezia: Cel puțin 34 de oameni au murit. Spitalul de pe Insula Sulawesi s-a prăbușit apare prima dată în NewsIN.