Un centru comercial din Chișinău a fost evacuat (LIVE)

14:50

Noi reguli de intrare pe teritoriul Irlandei. Călătorii care nu le respectă riscă amenzi de până la 2500 de euro sau până la 6 luni de închisoare. Despre acest lucru a anunțat printr-un comunicat compania Air Moldova. Astfel, compania informează că, datorită răspândirii noii tulpini COVID-19, toți pasagerii care intră pe teritoriul Irlandei sunt obligați […] The post Noi reguli de zbor spre Irlanda. Pasagerii riscă amendă sau închisoare appeared first on NewsMaker.