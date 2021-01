Casa din Cernăuți a lui Aron Pumnul, în care a locuit şi Eminescu, în reconstrucţie

Casa din Cernăuţi a prefesorului Aron Pumnul, în care a locuit Mihai Eminescu, se află în reconstrucţie, a confirmat pentru News.ro finanţatorul lucrărilor, care a precizat că acestea vor dura cel puţin un an. La sfârșitul anului 2019, presa din Ucraina scria că imobilul se află într-o stare avansată de degradare, după ce, în repetate rânduri, au fost făcute apeluri către autorităţile române, dar şi regionale şi locale să aloce fonduri pentru reabilitarea lui. Contactat de News.ro, George Brăiloiu, cel care finanțează lucrările de reconstrucție, a confirmat că suportă costurile lucrărilor, însă nu a dorit să ofere detalii despre firma de arhitectură şi construcţii care se ocupă de proiect, despre demararea lui şi nici despre suma pe care o implică renovarea. „Se ocupă o companie românească de arhitectură şi de construcţii, care are proiectul şi planurile făcute. Proiectul e demarat de mult timp, există, dar nu avea finanţare, şi l-am sponsorizat, am donat aceşti bani, ca persoană fizică. Despre ce sumă este vorba? Nu vă spun. Eu asigur costurile integrale. Poate suma o să depăşească... Când te apuci să faci o casă, apar tot timpul lucruri neprevăzute. Eu o sumă serioasă. Nu este importantă”, a spus acesta. Brăiloiu a subliniat că este un proiect vechi, pe care statul român nu a reușit să îl finanțeze până acum din cauza „formalismului excesiv”. „Nu critic pe nimeni. Este o iniţiativă privată. Casa lui Aron Pumnul, profesorul lui Eminescu, mai are puţin şi cade şi avea nevoie de reparaţii capitale. Eu nu vreau să spun ceva rău. E o realitate. Se prăbuşea. Nu am o relaţie specială cu Cernăuţi, este o relaţie pe care noi, toţi, o avem cu Eminescu”, a mai adăugat finanțatorul. Omul de afaceri este cel care a cumpărat, prin compania sa KDF Energy, manuscrisele filosofului Emil Cioran, donate ulterior Bibliotecii Academiei Române. Casa, veche de aproximativ 200 de ani, situată pe strada Aron Pumnul nr. 19, este construită într-un autentic stil moldovenesc. De aproximativ 30 de ani, oamenii de cultură aşteaptă ca ea să găzduiască Muzeul „Mihai Eminescu”. Casa a fost eliberată în urmă cu 25 de ani, dar autorităţile nu au acţionat. Articolul Casa din Cernăuți a lui Aron Pumnul, în care a locuit şi Eminescu, în reconstrucţie apare prima dată în InfoPrut.

