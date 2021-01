Prognozele deputatului Igor Grosu: Calculele arată că alegerile parlamentare anticipate s-ar potrivi la sfârșit de mai – început de iunie

16:00

Acum aproximativ un an, ne-am dat seama că trebuie să ne schimbăm abordarea. Vorbim deschis despre problemele din Republica Moldova, dar ne-am întrebat: Este, oare, suficient? Odată publicat, materialul avea impact, dar tot nu spunea: Și ce facem mai departe? Așa am ajuns să descoperim o nouă modalitate de a aborda subiecte importante, așa-numitul jurnalism de soluții. Am continuat să scoatem în evidență problemele, dar am căutat să vedem cum pot fi ele soluționate.