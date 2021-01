Inteligența Artificială și drepturile omului

15:10

Autoritățile medicale de la Chișinău spun că au avansat mult în pregătirea campaniei de vaccinare anti-covid-19, având deja o strategie de imunizare și capacități tehnice de stocare a unor cantități mari de vaccin, chiar și a celui ce necesită condiții speciale de păstrare cum e produsul Pfizer/BioNTech. Dar o problemă mai mare ar putea deveni respingerea vaccinării de către populație, care, o arată sondajele, e în acest moment de aproape 70 la sută, avertizează într-un interviu la Europa Liberă Stela Bivol, directoarea unei organizații neguvernamentale - Centrul de analiză și politici în sănătate, pe scurt PAS.Europa Liberă: Uitați-vă, vaccinarea începe în Republica Moldova mai târziu ca cel puțin în alte 31 de state. Statele europene, Statele Unite, Israelul au deja campanii de vaccinare pe rol, unele chiar foarte avansate, de exemplu, în Israel. Rusia are campania sa, Republica Moldova nu are, dar nici Ucraina sau alte state vecine din zona asta, așa, nedefinită strategic, ca să zicem așa. Și întrebarea mea ar fi, ca să le explicăm cetățenilor: așa se întâmplă când nu ești membru al Uniunii Europene, când nu ai bani pentru a procura vaccinuri și aștepți să vină totul din donații sau de ce?Stela Bivol: „Cred că e o problemă mai degrabă economică sau de capacitate de a procura, este un preparat nou, un vaccin care încă e călduț din producție, fără a avea înregistrările din țară, fără a avea autorizare, autorizarea a venit de-abia în decembrie pentru Uniunea Europeană, de la Agenția Medicamentului Europeană. În Statele Unite, agenții de administrare a preparatelor și a medicamentelor au dat avizul în noiembrie.E pentru prima dată, în general, în istorie când atât de repede un preparat produs nou intră în utilizare, de obicei, avem nevoie de câțiva ani, respectiv statele cu un nivel mediu sau scăzut de dezvoltare au bariere legate de finanțe disponibile pentru preparate noi, care de obicei sunt costisitoare și depind de mecanisme internaționale care să le asigure accesul la aceste medicamente. Și ați văzut, deocamdată, noi avem, inclusiv în Planul național de vaccinare, de imunizare contra COVID spune că noi o să avem vaccinul prin platformă internațională din donații, acorduri bilaterale și, eventual, procurare, dar pentru prima perioadă, într-adevăr, practic din surse asigurate de către donatori. Deci, platforma COVAX este o platformă pregătită special pentru țări de timpul Moldovei pentru a avea acces la acest vaccin.”Europa Liberă: Deci, cetățenii n-ar fi trebuit nici să se aștepte la altceva?Stela Bivol: „Ca să planifici surse pentru vaccinare cel puțin trebuie să știi costul, trebuie să intri în discuții cu producătorii, trebuie să stabilești niște contracte, cu anumite condiții. În Republica Moldova legislația pentru procurare nu permite ieșiri directe la negocieri cu producătorul nu prin licitație, adică noi nici nu avem cadru de reglementare în țară care să permită asemenea tip de contractare direct cu producătorul înainte ca să fie produsul autorizat pe piață, cu toate etapele trecute pentru înregistrare ș.a.m.d. De asta, într-adevăr, fără a schimba cadrul pentru achiziții pentru situații din acestea, noi nu avem mecanismul disponibil și, respectiv, da, țările cu capacitate redusă de producție, care depind complet, exclusiv de import sunt în dezavantaj.” Europa Liberă: Cu asta ne-am lămurit. Deci, înțeleg de aici că, chiar dacă ne-am imagina că Republica Moldova ar fi încercat să-și procure vaccinul, ar fi avut șanse puține. Aș vrea să vedem acum dacă chiar așa, mizând să obțină din donații vaccinul, ar fi putut începe mai devreme campania de vaccinare. Uitați-vă, Chișinăul pe lângă criză sanitară are și o criză politică, nu are guvern funcțional, are parlamentul care riscă dizolvarea, dacă ar fi fost altfel, adică dacă deciziile se luau mai rapid, dacă politicienii nu se cotonogeau între ei, credeți că vaccinarea ar fi putut începe mai repede? O să citez acum o idee dintr-o ultimă conferință la OMS, se spunea acolo de mai multe ori: „E nevoie de mobilizarea tuturor resurselor interne”. Din ce vedeți, Dvs., Republica Moldova își mobilizează toate resursele?Stela Bivol: „Planul de pregătire pentru vaccinare ar fi putut fi gata mai devreme, este clar. El a fost făcut public în ianuarie, am auzit din presă că a fost inițiată procedura de înregistrare pentru platforma COVAX în vară, s-a finalizat procedura în decembrie și s-a dus propunerea din partea țării în decembrie. Acum, nefiind în cunoștință de cauză cum a avut loc procesul de planificare și elaborare a planului, s-ar putea să fi fost nevoie de niște clarități despre ce fel de vaccinuri sunt în procesul de producție, să ai o informație referitoare la când ar putea fi autorizate. Pe de altă parte, capacitatea de planificare, prioritizare a grupurilor ș.a.m.d. ar fi putut avea loc mult mai devreme. Eu bănuiesc că atunci când toate țările deja au început să facă pașii aceștia ar fi putut fi gata și la noi o necesitate mai detaliată.Citind planul acum, tot nu este foarte detaliat în grupurile care vor fi vaccinate, imunizate, adică scrie categoria, este o claritate de prioritizare în bază de risc, dar nu este clar 10 la sută a populației cât va acoperi, cine, unde, cum. Deci, nu este un plan detaliat, este un concept, ca să zic așa, unde sunt grupurile care se suprapun, de exemplu, persoanele cu risc sporit în același timp sunt și lucrătorii medicali, foarte mulți sunt în vârsta de pre-pensionare sau pensionare, mulți sunt deja în grupul de 60 de ani și cu comorbidități. Este clar că toate aceste detalii se elaborează în timp real, mai degrabă decât a existat un plan bine definit și o cuantificare bine definită în baza căreia să fie posibilă mobilizarea și prin alte discuții bilaterale, în afară de România sau platforma COVAX. Plus la asta, noi știm că o perioadă lungă s-a vehiculat posibilitatea importului vaccinului rusesc, care iarăși are aceeași problemă ca și alte surse de vaccinuri, trebuie să aibă fie precalificarea OMS, fie autorizarea de la o agenție credibilă pentru a asigura importul unui asemenea vaccin. Respectiv, sigur, patru-cinci luni au fost cumva o întârziere de la prima intenție și până la prezentarea planului în ianuarie.”Europa Liberă: Dar am putea presupune că guvernul anterior, fiind un guvern loaial puterii politice care opta pentru aducerea vaccinului rusesc, chiar dacă așa cum ați observat și Dvs. nu a obținut încă toate certificările, putem presupune că, mizându-se pe o cale de aceasta mai simplă, nu s-au făcut eforturi în direcția cealaltă sau nu neapărat?Stela Bivol: „Un lucru care este foarte periculos, în general, este politizarea subiectului de vaccinare. Noi avem o situație în Republica Moldova când, din cauza politizării subiectului de vaccinare, deja avem o parte de 70 la sută din populație care nu este gata să se vaccineze. Și utilizarea, în general, a subiectului COVID pentru lupte geopolitice sau pentru campanii de vaccinare, pentru discuții geopolitice face mai mult rău decât bine. Eu, dacă ar fi în țară disponibil vaccinul, inclusiv contra plată, m-aș vaccina mâine, dar din cauză că el nu există și din cauză că există toate principiile de prioritizare în baza riscului, din punctul acesta de vedere o să ajungem probabil în anul 2022 să avem acces la vaccin pentru grupurile de risc mic, cum sunt eu în acest moment. Pe de altă parte, din cauza politizării acestui subiect, cei care trebuie să se vaccineze în primul rând, pentru a micșora riscul lor personal pentru sănătate înainte de a asigura dreptul la sănătate publică pentru toată populația, nu se vor vaccina din cauză că toate partidele politice folosesc acest subiect pentru discuții și a submina încrederea în campania de vaccinare. Este o mare realizare pentru omenire să poată să elaboreze un vaccin atât de repede. De obicei, procesul acesta durează cel puțin 18 luni, doi ani sau mai mult. În cazul acesta, echipe din întreaga lume au lucrat non-stop ca să elaboreze vaccinul și să-l aducă la scară largă de producție în mai puțin de 12 luni, respectiv este incredibil că noi, ca omenire, am ajuns să putem să facem milioane de doze de vaccin, să putem să vaccinăm zeci de milioane de oameni într-o lună și, totodată, aceeași omenire să aibă un nivel atât de înalt de neîncredere pentru acest instrument puternic, să punem la îndoială intenția, să ne autosabotăm.În Republica Moldova, la acest moment, un studiu de cunoștință, atitudini și practici arată că doar 30 la sută din populație ar fi gata să administreze vaccinul contra COVID. Deci, eforturile enorme de a-l produce, de a-l aduce în țară, de a asigura prezența vaccinului, de a asigura posibilitatea vaccinărilor sunt limitate de acceptabilitatea de către populație a vaccinării, respectiv cel mai mare efort acum este necesar anume pentru a explica că el este un instrument care nu ar fi existat acum 100 de ani, acum zece ani și nici acum cinci ani. Noi suntem acei care trebuie să înțelegem că este un avantaj pentru noi care ne permite să ne reluăm viața normală, respectiv solidaritatea asta socială, capacitatea de a înțelege că aceasta ne va permite să ne reluăm viața este foarte importantă. Totodată, politizarea, utilizarea subiectului de vaccinare de diverse grupuri pentru a submina încrederea în continuare, pentru a-l utiliza ca și capital politic este ceea ce antagonizează capacitatea de a crește încrederea populației și acceptarea de a se vaccina. Doar ajungând ca 70 la sută din populație să fie vaccinată, vom putea să ne reluăm viața normală. În momentul în care avem de convins majoritatea populației de a utiliza vaccinul, vă dați seama că anul 2021 nu va fi anul de speranță în cazul în care nu ne mobilizăm și reușim să facem acest lucru și va mai dura un pic incertitudinea. Cu atât mai mult că apar noi tulpini de coronavirus, dacă nu reușim să facem acest lucru, să lăsăm deoparte discuțiile antagoniste și, într-adevăr, să facem o campanie de comunicare referitoare la importanța vaccinării, ne vom continua viața în pandemie.”Europa Liberă: Eu înțeleg corect? Ceea ce ne spuneți Dvs. în acest interviu este că, dincolo de eforturile pe care le fac autoritățile ca să aducă vaccinul, în țară s-ar putea o problemă și mai mare să fie respingerea vaccinării de către populație?Stela Bivol: „Exact!”Europa Liberă: Dacă pornim de la premisa că ceea ce există acum e un rezultat al încrederii mici a cetățenilor față de sistemul medical în particular și față de politicieni în general, ce ar fi de făcut, dna Bivol, pentru a schimba măcar un pic situația?Stela Bivol: „În primul rând, de a lăsa sistemul de sănătate să-și facă lucrul de pregătire pentru vaccinare, fără a implica politicul și, în al doilea rând, pentru a elabora și implementa niște campanii de informare corectă și comunicare privind importanța vaccinării contra COVID.”Europa Liberă: Și acest lucru despre care vorbiți, dacă mă uit bine, lipsește cu desăvârșire în acest moment?Stela Bivol: „El nu lipsește cu desăvârșire, sunt diverse spoturi, site-uri cu informare corectă, dar ele sunt umbrite de declarații și utilizare de mesaje care vin să inflameze grupurile anti-vaccinare mai degrabă decât să-i susțină pe acei care sunt pentru vaccinare la aceste grupuri.”Europa Liberă: Pe final, dna Bivol, cum estimați Dvs. efectele campaniei de vaccinare? Ce se va întâmpla? Stela Bivol: „Vaccinul, în principiu, are două funcții. Unul este faptul că, fiind un instrument nou, nu știm cât de stabilă este imunitatea post-vaccinală pentru toată populația, dar ceea ce se cunoaște acum este că vaccinarea permite prevenirea formelor grave. Deci, în primul rând, vaccinul la grupurile prioritare va permite micșorarea posibilității în cazul în care imunitatea nu este stabilă să evite formele grave de exprimare a bolii. Practic e o siguranță că, în caz că faci infecția, nu vei face o formă gravă și acesta este un beneficiu enorm. El este similar cu vaccinarea contra gripei, care la fel este un virus în bază de ARN. Vaccinarea contra gripei îți permite să eviți forme grave de gripă, nu neapărat că nu vei face gripă. Acest lucru este important pentru grupurile prioritare care vor fi vaccinate: persoanele care lucrează în sectorul sănătate, în instituțiile rezidențiale, persoanele cu vârsta de peste 60 de ani care la momentul actual sunt cu risc sporit.Practic este ca o loterie, când te infectezi cu COVID, nu știi care va fi evoluția, ea este imprevizibilă, nu există niciun criteriu care să spună care va fi evoluția, dar speri că vei avea o evoluție mai ușoară. Vaccinul îți permite să ai o încredere mai mare că nu vei avea o evoluție severă. Acum, pentru a micșora sau a stopa epidemia în Republica Moldova, este nevoie ca 70 la sută din populație să se vaccineze. Dacă la acest moment avem disponibilitate doar pentru 10 sau pentru 20 la sută din populație, vă dați seama că avem de făcut un salt enorm ca să ajungem la 70 la sută din populație să fie vaccinată. Și, la acest moment, noi înțelegem că nu avem disponibilitatea, dar nici acceptabilitatea din partea populației pentru a ajunge la acest nivel. De aceea, la acest moment, prioritatea numărul 1 este să ne asigurăm că atunci când cineva face o infecție COVID, nu este la un risc mare de a face o formă gravă.”