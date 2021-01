Alimentele au ajuns atât de scumpe în Turcia, încât oamenii recurg la măsuri dificile

18:50

Marile orașe din Turcia ar putea rămâne fără apă în următoarele luni, iar Istanbul mai are apă pentru doar 45 de zile, scrie The Guardian. Ploile slabe au condus la cea mai gravă secetă din ultimii 10 ani, iar Istanbul, un mega-oraș cu 17 milioane de locuitori, este la un pas să rămână fără apă, potrivit […] Сообщение Istanbul mai are apă pentru doar 45 de zile появились сначала на BTV.