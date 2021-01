Jocuri de societate

08:30

Asociez imaginea generală a situației din țară cu portretul unui cetățean abandonat la sfârșitul unui an electoral și la începutul unui alt an electoral, pe timp de pandemie. Guvernul a demisionat după un an de pierderi umane din cauza proastei gestiuni a situației de criză. Președintele Igor Dodon și-a încheiat mandatul cu un pachet de […] Articolul Vor câștiga cei care vor comunica și coopera mai bine apare prima dată în Gazeta de Chișinău.