Noi reguli de zbor în Germania şi Marea Britanie

16:20

Pe parcursul săptămânii trecute, trei oameni au fost omorâți la Chișinău. Cele trei crime au avut loc în sectorul Botanica. Două au fost descoperite, iar pe un caz cercetările continuă. Lilian Luca, șef adjunct al Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, a comunicat, la ședința operativă de la Primărie, că... The post Trei oameni au fost omorâți săptămâna trecută la Chișinău appeared first on Portal de știri.