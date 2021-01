Primarul de Ungheni ar putea rămâne fără mandat, fiind învinuit de conflicte de interese. Reacția edilului

13:30

Rezoluţia privind punerea sub acuzare a preşedintelui SUA în exerciţiu, trebuie să ajungă în Senat. Donald Trump este primul preşedinte american, supus acestei proceduri de 2 ori pe durata mandatului. Rezoluţia a fost votata în Camera Reprezentanţilor de 222 de democraţi şi 10 republicani. Împotriva punerii sub acuzare a preşedintelui în exerciţiu al Statelor Unite