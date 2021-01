S-a stins din viață Nelly Sonic, un nume de referință în domeniul vinificației de la noi

17:40

După ce ne-am bucurat papilele gustative cu bucate tradiționale de sărbători, organismul are nevoie de o pauză de la mâncarea calorică. În acest sens, am reinterpretat rețeta clasică a plăcintelor cu brânză și am obținut una mai puțin calorică, dar la fel de gustoasă. Mai simplă decât aceasta, la sigur nu găsiți! Ingrediente aluat Fillo […]