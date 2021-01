2020 – unul dintre cei mai călduroşi trei ani înregistraţi vreodată

19:00

Viitorul agriculturii se ascunde sub stațiile de metrou din capitala Coreii de Sud. Este vorba despre ferme cu legume crescute în subteran, datorită unei colaborări dintre autoritățile de transport din Seul și un start-up inovativ. Cooperararea are drept scop valorificarea spațiilor libere de sub pământ și diversificarea veniturilor primăriei. Așa s-a întâmplat și în […] Articolul Agricultură subterană la Seul apare prima dată în AgroTV.