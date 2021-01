Denigratorilor actuali ai lui Eminescu

15:20

Am citit în mai multe locuri că 2020 ar fi fost un an „istoric", date fiind schimbările pe care le-a provocat. În realitate, fiecare an trăit de omenire este unul „istoric", întrucât tot ce se întâmplă pe pământ pe durata rotației lui complete în jurul soarelui are, inevitabil, repercusiuni asupra istoriei ulterioare a speciei. Mintea […]