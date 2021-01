(foto) Chișinăul îmbrăcat în haine de ceață. Fotografii realizate de Roman Friptuleac

14:15

Primăvara a ajuns la Bardar, acolo unde au apărut deja primele lalele în pepinierele lui Gheorghe Tonu. Albe, roz, mov sau de multe alte culori, ne încântă ochii cu frumusețe și nasurile cu mirosuri fine. Producătorul spune că primele lalele din acest an au înflorit chiar pe 7 ianuarie, de Crăciunul pe stil vechi, fiind un semn bun pentru un nou an reușit.