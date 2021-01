Restricții în toată Europa din cauza creșterii numărului de cazuri de Covid-19

Creșterea numărului de cazuri de Covid-19 în întreaga Europă a dus la impunerea de noi restricții sau la prelungirea celor existente deja.Germania a înregistrat un nou record cu 1.244 decese din cauza Covid-19, în ultimele 24 de ore, după ce vinerea trecută a înregistrat un maximum de 1.188 de victime, iar numărul de infecții zilnice a crescut la 25.164, potrivit datelor de la Institutul Robert Koch (RKI).Numărul cazurilor pozitive la prima contagiune se ridică la 1.978.590, iar cel al deceselor la 43.881.Numărul maxim de infecții a fost înregistrat pe 18 decembrie cu 33.777 de cazuri noi. În ansamblu, incidența cumulată în ultimele șapte zile se ridică la 151,2 cazuri la 100.000 de locuitori, iar noile infecții au totalizat 125.749 în ultima săptămână.Începând cu 26 decembrie, numărul persoanelor care au primit deja prima doză de vaccin Covid-19 în Germania a crescut la 758.093, ceea ce corespunde cu 9,1 indivizi la mia de locuitori.Portugalia reintră în lockdown începând de vineri, având în vedere creșterea exponențială a cazurilor noi și a deceselor cauzate de covid-19 de la sfârșitul lunii decembrie, cu un record de 116.328 de cazuri active care pun presiune asupra spitalelor, unde sunt 4.240 de internați și 596 de pacienți la Terapie Intensivă.Carantina va dura cel puțin o lună, potrivit guvernului portughez, care a decis să mențină deschise școlile și serviciile de bază și, acolo unde este posibil, munca de acasă.În plus, având în vedere presiunea asupra sistemului spitalicesc, ministrul Sănătății, Marta Temido, a emis o decizie care suspendă activitatea medicală care nu este urgentă și amână toate operațiile care nu prezintă un risc pentru pacient, inclusiv cele oncologice.Țara, cu 10 milioane de locuitori, acumulează 8.236 de decese, peste o sută de decese pe zi de șase zile și are 507.108 cazuri pozitive de Covid.Italia a înregistrat 507 de decese în ultimele douăzeci și patru de ore. 80.326 de persoane și-au pierdut viața de când a izbucnit criza, în februarie 2020. Este a doua țară europeană cu cele mai multe decese, depășită doar de Regatul Unit, potrivit datelor Universității Johns Hopkins.Pe de altă parte, au fost confirmate 15.774 de infecții noi, o creștere în concordanță cu cea din ultimele zile și au fost efectuate aproximativ 175.000 de teste de diagnostic.Aseară, Consiliul de Miniștri al Italiei a aprobat un decret care prelungește starea de urgență până la 30 aprilie și măsurile restrictive în vigoare în prezent și, în unele cazuri, cu limitări mai mari, până pe 5 martie.Carantina este confirmată de la ora 10.00 seara până la ora 5.00 dimineața, iar barurile și restaurantele vor fi închise în continuare de la ora 18.00, la fel ca toate sălile de sport, piscinele și cinematografele.Doar muzeele vor fi deschise și numai în acele regiuni unde se înregistrează cea mai mică rată de infecții.Marea Britanie a înregistrat miercuri 1.564 de noi decese într-o singură zi, cea mai mare cifră de când a început pandemia, în timp ce au fost detectate 47.425 de infecții.În total, 84.767 de persoane au murit până acum în țară din cauza coronavirusului.Mai multe spitale din Regatul Unit au fost nevoite să recurgă la servicii de morgă improvizate pentru situații de urgență din cauza lipsei de capacitate în centrele de sănătate după creșterea numărului de decese din cauza pandemiei.Pe de altă parte, cerința de a avea un test negativ Covid-19 pentru a putea intra în Anglia, care urma să intre în vigoare a doua zi dimineață, a fost amânată până pe 18, a raportat ministrul transporturilor, Grant Shapps, pe contul său de Twitter.Cei care nu respectă această măsură pot fi amendați cu 550 de lire sterline (560 de euro).Pasagerii, chiar și cu acest test negativ, vor trebui să stea în carantină timp de 10 zile.Scoția speră să adopte aceeași măsură pentru călătoriile internaționale, în timp ce Țara Galilor și Irlanda de Nord sunt așteptate să facă anunțuri cu privire la această cerință în zilele următoare.Austria se află la al treilea lockdown din 26 decembrie. Hotelurile, restaurantele și spațiile de agrement sunt închise cel puțin până pe 24 ianuarie.De asemenea, cursurile sunt suspendate și vor fi reluate începând de luni, 25 ianuarie, cu anumite limitări.În ciuda restricțiilor, în această miercuri s-au înregistrat aproape 2.000 de cazuri noi și 49 de decese, ceea ce a ridicat la 6.900 numărul de decese provocate de coronavirus.Franța - Guvernul francez a anunțat noi restricții, având în vedere pericolul agravării situației epidemice din cauza evoluției Covid-19 în țările vecine, care înregistrează acum cifre mult mai ridicate în țara de aproape 67 de milioane de locuitori. Nu este de așteptat ca un nou lockdown să fie decretat, totuși, pentru că numărul cazurilor din Franța nu mai crește într-un ritm atât de alert și este foarte departe de vârfurile din octombrie (când era de 60.000 de pe zi). Miercuri, 23.852 de noi cazuri au fost raportate în 24 de ore și 232 de decese, ridicând la 69.031 numărul de decese de la începutul pandemiei. De asemenea, deși nu există o explozie de cazuri noi, tendința este ascendentă, ajungându-se la 20.000 de infecții zilnice, comparativ cu 10.000 la începutul lunii decembrie.Astfel, întreaga Franţa va fi plasată sub interdicţie de circulaţie de la ora locală 18.00 începând de sâmbătă pentru a limita răspândirea epidemiei de COVID-19. „Cu excepţia cazurilor legate de misiuni de serviciu public, toate locurile, magazinele sau serviciile care lucrează cu public vor fi închise la ora 18.00”, a declarat şeful guvernului, Jean Castex, în cadrul unei conferinţe de presă.„Se pare că potrivit datelor disponibile până în prezent această măsură are o eficienţă sanitară: în primele 15 departamente unde interdicţia de circulaţie de la ora 18.00 a fost aplicată de pe 2 ianuarie, creşterea numărului de cazuri noi este de două sau chiar trei ori mai mică decât în alte departamente”, a spus Castex.Pentru a evita o răspândire a tulpinilor britanică şi sud-africană şi a împiedica în special ca tulpina britanică – care reprezintă pentru moment doar între 1 şi 1,5% din contaminări – „să devină o tulpină dominantă” în Franţa, Castex a anunţat şi măsuri la frontiere. „Vom înăspri puternic condiţiile de intrare în țară”, a spus el. Astfel, orice călător care soseşte dintr-o ţară din afara UE va trebui „să facă un test PCR înainte de plecare şi să prezinte un test negativ pentru a urca în avion sau pe un vapor”.Odată ajunse în Franţa, aceste persoane „vor trebui să se angajeze că se vor izola timp de şapte zile” şi să efectueze „un al doilea test PCR” după această perioadă.Jean Castex a avertizat că o a treia izolare va fi aplicată „fără întârziere” în caz de „degradare epidemică puternică”, subliniind în acelaşi timp că situaţia actuală nu impune o astfel de măsură.Școlile rămân deschise iar studenţii din primul an de la universităţi vor putea să-şi reia cursurile începând de la 25 ianuarie, în grupe reduse la jumătate.Irlanda - Ministrul irlandez al Sănătății, Stephen Donnelly, a anunțat joi că aproape jumătate din noile cazuri de Covid-19, depistate în țara sa sunt cauzate de așa-numita variantă britanică, mai contagioasă, care a determinat Executivul irlandez să decreteze pe 6 ianuarie al treilea lockdown pentru cel puțin o lună.Autoritățile sanitare au indicat miercuri că s-au înregistrat 63 de noi decese, dintre care cinci au avut loc în noiembrie, unul în decembrie și restul în această lună. Astfel, numărul total de decese a fost de 2.460, în timp ce în ultimele 24 de ore au fost detectate 3.569 de cazuri noi și un total de 159.144.Rusia - Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a decretat joi reluarea cursurilor față în față de lunea viitoare pentru toți școlarii și menținerea până restricțiilor până pe 21 ianuarie.Sobianin a spus că, pe de o parte, vacanța de Anul Nou a oprit creșterea infecțiilor, precum și extinderea campaniei de vaccinare, dar, pe de altă parte, internările în spital nu au scăzut, ceea ce a însumat mai mult de 13.000 de persoane. Centrul operațional pentru lupta împotriva Covid-19 a raportat joi că Moscova a înregistrat 5.893 de cazuri noi de coronavirus în ultimele 24 de ore, cel mai mare număr de la 1 ianuarie, contrazicându-l astfel pe Sobianin. În întreaga țară, numărul de noi infecții a crescut la 24 763 în ultimele 24 de ore.EFE, Reuters, Johns Hopkins University

