Ce trebuie să faci pentru a trăi mai mult. Nu îţi ia mai mult de 5 minute pe zi

Vrei să trăieşti mai mult? Tot ce trebuie să faci este să alergi zilnic timp de 5 minute. Recomandarea aparţine unui grup de oameni de ştiinţă ale căror concluzii au fost publicate în cel mai recent număr al revistei "Journal of the American College of Cardiology", transmite gandul.info. Persoanele care aleargă zilnic 5 minute îşi pot prelungi viaţa, arată datele unui studiu dat publicităţii recen

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Noi.md