Cooperare între Poliția din Iași și polițiștii din Republica Moldova

Opera lui Eminescu se menține vie și va putea fi citită de vorbitorii de engleză datorită unei tinere basarabence. Mihaela Pînzari are 20 de ani și este pasionată de poeziile marelui poet român. A descoperit această pasiune încă de pe băncile liceului, iar odată ajunsă la facultate a decis să traducă poezia „Coborârea apelor", care nu a mai fost tradusă de cineva până acum. În prezent, Mihaela este studentă la Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava, unde face Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, specializarea Engleză-Germană, notează diez. „Am ales să fac litere pentru că mereu am fost pasionată de lectură, în special de poezie. În liceu am descoperit o atracție unică față de poeziile lui Mihai Eminescu. Presupun că acest atașament față de poet l-am cultivat de la profesoara mea de română de acum 4 ani, doamna Măria Nașu. Am decis să combin pasiunea față de poet și dragostea mea față de limba engleză, pe care o posed la perfecție, în traducerea unei poezii. După câteva săptămâni bune de analiză, am ajuns la o variantă frumoasă care merită să fie văzută de românii de pretutindeni. La poezie am fost asistată de un bun profesor din Suceava, Alexandru Diaconescu, care e profesor de literatură și un om cu inima de aur", a povestit tânăra pentru sursa citată.