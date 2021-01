CC a respins o sesizare ce viza mai multe articole din Legea privind accesul la informație. Publicarea numelor beneficiarilor „amnistiei fiscale”, la discreția instanțelor

12:00

Vicepremierul pentru reintegrare, Olga Cebotari, va deține interimatul funcției de premier după data de 1 ianuarie. Anunțul a fost făcut de Ion Chicu, în cadrul unei conferințe de presă, comunică MOLDPRES. Potrivit sursei citate, Olga Cebotari va deține această funcție până la numirea unui alt interimar, desemnat de către președintele Maia Sandu. Tot el a ...